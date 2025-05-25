Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor

Süper Lig'de gösterdiği performansla ortalığı kasıp kavuran Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo'ya sürpriz bir talip daha çıktı.

ROMULO'YA 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenen Belçika temsilcisi Anderlecht devreye girdi. Anderlecht yönetimi, Göztepe yönetimi ile resmi temaslara başladı. Belçika kulübü, Romulo için Sarı-kırmızılılara 12 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TAKİP EDEN TAKIMLAR

Romulo'yu Anderlecht dışında Ajax, Feyenoord, Roma ve Monaco uzun süredir takip ediyor. Göztepe'de bu sezon 33 maçta sahaya çıkan Romulo, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.