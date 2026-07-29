BELÇİKA Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Romelu Lukaku, tatil için Antalya'yı tercih etti.

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan ve kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sürdüren Lukaku, ailesiyle Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Rixos Premium Belek'e geldi. Yoğun geçen futbol sezonunun yorgunluğunu atmaya çalışan yıldız futbolcu, tatilini sürdürürken yeni sezon hazırlıklarını da aksatmadı. Günün belirli saatlerinde bireysel antrenmanlarını gerçekleştiren Lukaku, hem dinlendi hem de fiziksel formunu korumaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı