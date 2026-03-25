Romanya, Türkiye maçına hazır
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki antrenmanlarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'ta teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmana topla ısınma yaparak başlayan Rumen futbolcular, 15 dakikalık bölümü basına açık idmanda koşular sonrasında topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul