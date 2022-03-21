Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası sonrası gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi. İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich'in İzmir ekibinin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasıyla güçlendi.

İngiliz medyasının ortaya attığı iddialara göre, Chelsea'yi elden çıkarmak zorunda kalan Rus oligark Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe'yi gözüne kestirdi. Konuya ilişkin henüz taraflardan bir açıklama gelmezken, İzmir ekibinde Başkan Mehmet Sepil'in istifası Abramovich'in kulübü satın alacağı iddialarını güçlendirdi.

Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyorMehmet Sepil

ÖZEL UÇAĞI VE YATI, TÜRKİYE'YE GELDİ

İngiltere'nin The Telegraph Gazetesi, geçtiğimiz gün Abramovich hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atmıştı. Chelsea'yi elden çıkarmaya hazırlanan Rus milyarderin, Süper Lig ekibi Göztepe'yi alacağı belirtilmişti. Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Abramovich'in, Solaris isimli yatının uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de iddiaları alevlendirdi.

Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyorRoman Abramovich

MEHMET SEPİL HİSSE DEVRİNE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Göztepe, kulübün devriyle ilgili henüz bir bilgilendirme yapmazken, başkan Mehmet Sepil'in iddialara ilişkin bir şey demeden istifa etmesi dikkat çekti. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı.

Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Mehmet Sepil, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title