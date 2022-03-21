Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyor
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Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası sonrası gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi. İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich'in İzmir ekibinin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasıyla güçlendi.
İngiliz medyasının ortaya attığı iddialara göre, Chelsea'yi elden çıkarmak zorunda kalan Rus oligark Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe'yi gözüne kestirdi. Konuya ilişkin henüz taraflardan bir açıklama gelmezken, İzmir ekibinde Başkan Mehmet Sepil'in istifası Abramovich'in kulübü satın alacağı iddialarını güçlendirdi.
ÖZEL UÇAĞI VE YATI, TÜRKİYE'YE GELDİ
İngiltere'nin The Telegraph Gazetesi, geçtiğimiz gün Abramovich hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atmıştı. Chelsea'yi elden çıkarmaya hazırlanan Rus milyarderin, Süper Lig ekibi Göztepe'yi alacağı belirtilmişti. Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Abramovich'in, Solaris isimli yatının uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de iddiaları alevlendirdi.
MEHMET SEPİL HİSSE DEVRİNE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Göztepe, kulübün devriyle ilgili henüz bir bilgilendirme yapmazken, başkan Mehmet Sepil'in iddialara ilişkin bir şey demeden istifa etmesi dikkat çekti. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı.