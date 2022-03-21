Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyor

İngiliz medyasının ortaya attığı iddialara göre, Chelsea'yi elden çıkarmak zorunda kalan Rus oligark Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe'yi gözüne kestirdi. Konuya ilişkin henüz taraflardan bir açıklama gelmezken, İzmir ekibinde Başkan Mehmet Sepil'in istifası Abramovich'in kulübü satın alacağı iddialarını güçlendirdi.

Mehmet Sepil

ÖZEL UÇAĞI VE YATI, TÜRKİYE'YE GELDİ

İngiltere'nin The Telegraph Gazetesi, geçtiğimiz gün Abramovich hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atmıştı. Chelsea'yi elden çıkarmaya hazırlanan Rus milyarderin, Süper Lig ekibi Göztepe'yi alacağı belirtilmişti. Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Abramovich'in, Solaris isimli yatının uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de iddiaları alevlendirdi.

Roman Abramovich

MEHMET SEPİL HİSSE DEVRİNE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Göztepe, kulübün devriyle ilgili henüz bir bilgilendirme yapmazken, başkan Mehmet Sepil'in iddialara ilişkin bir şey demeden istifa etmesi dikkat çekti. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı.

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