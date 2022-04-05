Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? İzmir ekibinden resmi açıklama geldi - Haberler

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Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? İzmir ekibinden resmi açıklama geldi

Haberler.com - Spor
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Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İzmir ekibinin başkan vekili Talat Papatya, kulübün Rus oligarka devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? İzmir ekibinden resmi açıklama geldi

"KULÜBÜ DEVRALMAK İÇİN KİMSEYE ULAŞMADI"

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Süper Lig, Göztepe, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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