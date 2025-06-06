Roma, Ranieri'den Boşalan Koltuğa Gasperini'yi Getirdi

Roma, Ranieri'den Boşalan Koltuğa Gasperini'yi Getirdi
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İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Roma, Claudio Ranieri'nin ardından teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini'yi atadı. Gasperini ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini getirildi.

Roma Kulübü, İtalyan çalıştırıcı Gasperini ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Crotone, Genoa, Inter ve Palermo'da çalışan 67 yaşındaki Gasperini, son olarak Atalanta'da görev yaptı.

Atalanta'yı 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Gasperini, 2019 ve 2020'de Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi.

Ranieri yönetimindeki Roma, Serie A'da geride kalan sezonu 69 puanla 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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