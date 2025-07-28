Roma, Flamengo'dan Wesley França'yı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A ekibi Roma, Brezilya'nın Flamengo takımından 21 yaşındaki sağ bek Wesley França'yı transfer etti. 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Wesley, Roma'da 43 numaralı formayı giyecek.

İtalya Serie A ekibi Roma, Brezilya'nın Flamengo takımından Wesley França'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre 21 yaşındaki sağ bekle 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

Brezilya Milli Takımı ile 2 maça çıkan Wesley, kulüp tarihindeki 46. Brezilyalı oyuncu olacak.

Wesley, Roma'da 43 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.