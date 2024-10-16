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Roma'da Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni Yapılacak

Roma'da Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni Yapılacak
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İtalya'nın başkenti Roma, 21 Ekim'de düzenlenecek 'Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapacak. Törende, barışa, dostluğa ve kültüre katkıda bulunan isimler ödüllendirilecek.

İTALYA'NIN başkenti Roma uluslararası bir ödül törenine ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni" için geri sayım başladı.

Hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülen tören 21 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin prestij projelerinden biri olan tören; alanında başarılı olmuş, uluslararası çapta fark yaratmış, barışa, dostluğa, kültüre, sanata, spora katkıda bulunmuş isimleri ödüle layık görüyor. Sosyal sorumluluk projelerinde görev alan, toplumsal konularda duyarlılığı yüksek, rol model isimler de törenin özel davetlileri arasında bulunuyor.

Özel jüri, bu yıl ödül alacak isimler arasında Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve Inter Kulüp Başkanı Giuseppe Marotta'yı da seçti. Ayrıca dünyaca ünlü efsane futbolcu Gianfranco Zola'nın da taçlandırılacağı açıklandı.

Beşiktaş'a transfer olan "Altın Ayakkabı" ödüllü İtalyan Milli Futbolcu Ciro Immobile, Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel' in yanı sıra Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın baş antrenörü İtalyan Danielle Santarelli ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın isimleri daha önce duyurulmuştu.

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ile Avrupa Spor Yazarları Derneği'nin (AIPS) ve Artemisia Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen törenin gerçekleştirileceği adres Roma'nın simge yapılarından biri olan Venedik Meydanı'ndaki tarihi ve görkemli "Palazzo Valentini" yani "Valentini Sarayı".

Yıldızlar geçidine sahne olacak gecede Türk spor camiasının dışında İtalya'dan olimpiyat şampiyonları Federasyon başkanları ile sanat ve sinema dünyasından önemli isimler katılarak ödüllerini alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Etkinlikler Akdeniz İtalya Tören Roma Spor

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