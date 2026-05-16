Haberler

Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile Norveçli Casper Ruud karşılaşacak. Sinner, yarı finalde Medvedev'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada, tek erkeklerde yarı final müsabakaları dün başlayıp hava koşulları sebebiyle bugün tamamlanabildi.

Yarı finalde dün akşam başlayan ve yoğun yağış dolayısıyla bugüne ertelenen müsabakada, dünya 1 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile karşılaştı.

Maçın dün oynanan kısmında Sinner, Medvedev karşısında ilk seti 6-2 alırken, ikinci seti 7-5 kaybetti. Final setinde durum 4-2 Sinner lehineyken 7. oyunda maç, yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Bugün kaldığı yerden devam eden maçta Sinner, Medvedev karşısında final setini de 6-4 alarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve Roma'da üst üste 2. kez finale yükseldi. Sinner, Roma Açık'ta geçen yıl İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybetmişti.

Bu arada, Sinner, Medvedev karşısında aldığı bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 33 maça çıkardı. Sinner, bu turnuvada bir önceki maçta 32. galibiyetini Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'de yaptığı 31 maçlık seri galibiyet rekorunu da kırmıştı.

Yarı finalin dün oynanan diğer ayağında ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, bu turnuvada sürpriz çıkış yapan ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi ile karşılaştı.

Ruud, Darderi karşısında fazla zorlanmadan iki seti de 6-1'lik skorlarla alarak finale yükseldi.

Sinner ile Ruud arasındaki final karşılaşması yarın oynanacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!