Zverev ve Djokovic, Fransa Açık'ta üçüncü tura çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi. Kadınlarda ise Andreeva ve Sierra sürpriz galibiyetler aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde, 2024 finalisti Alman Alexander Zverev (2), Çek Tomas Machac'ı 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

Kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan 39 yaşındaki Sırp Novak Djokovic (3), Fransız Valentin Royer'i 6-3, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek kadınlarda Mirra Andreeva (8), İspanyol Marina Bassols Ribera'yı 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, Arjantinli Solana Sierra, İtalyan Jasmine Paolini'yi (13) 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle eledi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
