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Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finale çıktı

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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale adını yazdırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Rafael Jodar'ı (27), 7-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Rus tenisçi Mirra Andreeva (8) ise Romanyalı raket Sorana Cirstea'yı (18), 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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