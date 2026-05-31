Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta dördüncü turda

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina'yı yenerek 4. tura çıktı. Son şampiyon Coco Gauff ise Anastasia Potapova'ya kaybederek turnuvaya veda etti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka dördüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Avustralya Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yılın finalisti Sabalenka, 4. turda Japon tenisçi Naomi Osaka (16) ile karşılaşacak.

Son şampiyon ABD'li Coco Gauff (4) ise Avusturyalı Anastasia Potapova'ya (28) 6-4, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

ABD'li Amanda Anisimova (6) da Fransız Diane Parry'ye 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
