Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta dördüncü turda
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina'yı yenerek 4. tura çıktı. Son şampiyon Coco Gauff ise Anastasia Potapova'ya kaybederek turnuvaya veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Avustralya Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Geçen yılın finalisti Sabalenka, 4. turda Japon tenisçi Naomi Osaka (16) ile karşılaşacak.
Son şampiyon ABD'li Coco Gauff (4) ise Avusturyalı Anastasia Potapova'ya (28) 6-4, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
ABD'li Amanda Anisimova (6) da Fransız Diane Parry'ye 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.