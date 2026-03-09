Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Rodri'ye, hakem hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle 80 bin sterlin para cezası verildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İspanyol futbolcunun 1 Şubat'ta 2-2 berabere kaldıkları Tottenham maçının ardından verdiği röportajda, "maç görevlisi ya da görevlilerinin dürüstlüğünü sorgulayan yorumlar yaparak uygunsuz bir şekilde davrandığını" kabul ettiğini açıkladı.

Karşılaşma sonrasında hakem Robert Jones'u "tarafsız olmamakla" suçlayan Rodri, "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum ama hakem tarafsız olmak zorunda." demişti.