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Rockets, Alperen Şengün'ün 26 sayı 10 asistle oynadığı maçta Celtics'i 109-93 yendi

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NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı ve 10 asistlik performansıyla Boston Celtics'i 109-93 yendi. Toyota Center'daki maçta Şengün en skorer isim olurken Rockets sezonun yedinci galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Boston Celtics'i 109-93 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, 26 sayı ve 10 asistle oynayarak maçın en skorer ismi oldu.

Ev sahibi ekipte Jabari Smith de 14 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken Amen Thompson 14, Tari Eason ise 13 sayıyla Rockets'ın yedinci galibiyetine katkı verdi.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 19, Neemias Queta 16 ve Luka Garza 14 sayıyla maçı tamamladı.

Adem Bonalı 76ers kazandı

Xfinity Mobile Arena'da oynanan müsabakada Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 126-107 yendi.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 3 sayı ve 6 ribauntla maçı tamamladı. Tyrese Maxey 26 sayı ve 11 asist, Jaylen Brown ise 25 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

VJ Edgecombe da 21 sayıyla maçı tamamladı.

Bulls'ta Caleb Wilson 24, Norman Powell 18 sayı atarken Josh Giddey ise 13 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Kaynak: AA
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