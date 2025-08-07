Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, maçın son dakikasında yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

VAN PERSIE BİR İLKİ YAŞADI

Öte yandan Feyenoord teknik direktörü Robin Van Persie, oyunculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı bir ilki yaşadı. Hollandalı genç teknik adam, geride kalan sezonun ikinci yarısında göreve geldiği Feyenoord'da başarılı performansını bu galibiyetle da süsledi. Robin van Persie, alınan bu galibiyetle birlikte teknik direktörlük kariyerindeki Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Rövanş karşılaşması 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.