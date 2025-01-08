Roberto Carlos evsiz kaldı
Eski futbolcu Roberto Carlos, 15 yıllık eşi Mariana Lucon ile olan evliliğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldızın 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği ifade ediliyor. Lucon ve ailesi, Carlos'a ait evlerde otururken, Carlos'un geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı belirtildi.
İspanyol devi Real Madrid'in efsane futbolcularından Roberto Carlos 15 yıllık eşi Mariana Lucon'la olan evliliğini sonlandırıyor.
REAL MADRID TESİSLERİNDE KALIYOR
51 yaşındaki eski futbolcunun boşanma sürecinde Real Madrid'in tesislerine taşındığı ifade edildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Roberto Carlos'un Real Madrid tesislerinde kaldığı ve Brezilyalı yıldızın 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE DE OYNADI
Carlos'un bu evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Carlos, 2.5 sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerken teknik direktör olarak Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.