Haberler

Robbie Keane'den Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi: 'Beraberlik İçin Çıkmam'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ardından yaptığı açıklamada, asla maça beraberlik için çıkmadığını vurguladı. Takımının performansından memnun olduğunu belirten Keane, Fenerbahçe taraftarının önünde kazanmanın zorluğuna dikkat çekti.

FERENCVAROS Teknik Direktörü Robbie Keane, "Hiçbir zaman bir maça beraberlik için çıkmam. Bu bana çok ters" dedi.

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yle1-1 berabere kaldı.

Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmanın zor olduğuna dikkat çeken Robbie Keane "Hiçbir zaman bir maça beraberlik için çıkmam. Bu bana çok ters. İlk yarıda 2-3 pozisyon vardı. Bu taraftarın önünde bu sahada kazanmak çok zor. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Takım gerçekten güzel performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

'BURADAKİ ATMOSFER ÜRKÜTÜCÜ GELMİŞ OLABİLİR'

Bir gün Fenerbahçe'de hoca olmak ister misiniz sorusuna cevap veren Keane "Bu soru için teşekkürler. Burada oynamak inanılmaz güzeldi ama iki takım arasında bütçe farkı çok büyük. Oyuncularıma da söyledim. Ben baskıyı seviyorum. İşimi seviyorum. Buradaki atmosfer ürkütücü gelmiş olabilir ama seyirciler o kadar kibar davrandı ki bazıları fotoğraf istedi. Çok iyiydiler. Ben yerimden şu an memnunum" diye konuştu.

'TAKTİK OLARAK MAÇ ÇOK İYİYDİ'

Robbie Keane sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bazı maçlarda bazı oyuncular lazım. Ortada sakin birileri lazımdı. Taktik olarak maç çok iyiydi. Nabi de çok iyi oynadı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.