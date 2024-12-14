Rizespor'un yıldızı hızını alamadı: Kullandığı frikik çatıya çıktı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 25. dakikada Rizespor forması giyen Alikulov, serbest vuruş sırasında topun başına geçti. Ancak Alikulov, istediği vuruşu yapamayarak topu stadyumun çatısına çarptırdı. Top, çarptığı yerden oyun alanına geri döndü.
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterirken Rizespor forması giyen Alikulov, kaleyi cehpeden gören bir noktada serbest vuruş sırasında topun başına geçti.
ÇATIYA GİTTİ
Alikulov uygun bir açıdan şutunu çekse de istediği vuruşu yapamadı. Yükselen top tribünleri aştı ve stadyumun çatısına çarparak oyun alanına geri döndü.