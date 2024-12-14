Rizespor'un yıldızı hızını alamadı: Kullandığı frikik çatıya çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterirken Rizespor forması giyen Alikulov, kaleyi cehpeden gören bir noktada serbest vuruş sırasında topun başına geçti.

ÇATIYA GİTTİ

Alikulov uygun bir açıdan şutunu çekse de istediği vuruşu yapamadı. Yükselen top tribünleri aştı ve stadyumun çatısına çarparak oyun alanına geri döndü.

beIN SPORTS