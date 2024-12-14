Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar

Rizespor'un yıldızı hızını alamadı: Kullandığı frikik çatıya çıktı

Rizespor'un yıldızı hızını alamadı: Kullandığı frikik çatıya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 25. dakikada Rizespor forması giyen Alikulov, serbest vuruş sırasında topun başına geçti. Ancak Alikulov, istediği vuruşu yapamayarak topu stadyumun çatısına çarptırdı. Top, çarptığı yerden oyun alanına geri döndü.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterirken Rizespor forması giyen Alikulov, kaleyi cehpeden gören bir noktada serbest vuruş sırasında topun başına geçti.

ÇATIYA GİTTİ

Alikulov uygun bir açıdan şutunu çekse de istediği vuruşu yapamadı. Yükselen top tribünleri aştı ve stadyumun çatısına çarparak oyun alanına geri döndü.

Rizespor'un yıldızı hızını alamadı: Kullandığı frikik çatıya çıktıbeIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Süper Lig'de flaş istifa
img

Suriye'de bir dönemin sonu
img

Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Eveet CATILARAA EYÜÜ CAKTTIGIIM DOGRUDUR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Rizespor maçı ilk yarı gayet güzel ve hızlıydı. Ikinci yarı Rizespor oynamamak icin sahadaydi. O top dışarı da gid2bilirdi. Sorun olmaz. Maç klâsik beraberlik maçına dönüştü. Ve tabiki öyle bitti. Bahis oyunlarında ki sürekli canlı oyunlar bitmediği sürece maçlar nasıl gider belli olmaz. Kazanan olur mu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.