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Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan, "Rizespor Akademi" için Mesut Özil ile bir araya geldi

Çaykur Rizespor Başkanı Saruhan, 'Rizespor Akademi' için Mesut Özil ile bir araya geldi
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan, Rizespor Akademi için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Altyapının modernize edilmesi ve sporcu gelişimi konusunda işbirliği kararı alındı.

Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan, "Rize spor Akademi" için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rize spor altyapısının dünya futbolundaki yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesine yönelik hedefler kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü, eski futbolcu Mesut Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı belirtildi.

Yapılan anlaşma kapsamında Rize spor altyapısında uygulanan çalışmaların koordinesi, sporcu gelişimi ve modern futbol anlayışının geliştirilmesi konusunda Mesut Özil ile tam işbirliğine gidildiği aktarılan açıklamada, "Projenin ilk aşamasında, Avrupa'daki örnek altyapı tesisleri dikkate alınarak Rize spor altyapı tesislerinin eksiklerinin giderilmesi ve modern eğitim anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Mesut Özil'in altyapı eğitiminde uyguladığı gelişmiş çalışmaların Rize spor Akademiye aktarılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saruhan, Mesut Özil ile yaptıkları toplantının çok verimli geçtiğini ve Rize spor Akademinin geleceğine ilişkin heyecan duyduklarını vurguladı.

Rize spor Akademide güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Saruhan, amaçlarının camiayı mutlu edecek gelişmelere imza atmak olduğunu kaydetti.

Mesut Özil ise genç futbolcuların yalnızca sportif açıdan değil, kişisel gelişim bakımından da desteklenmesi gerektiğini belirterek, ahlaklı, disiplinli, düzenli uyku alışkanlığına sahip ve öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine dikkati çekti.

Bu süreçte spor psikologları ve uzman eğitmenlerden destek alınmasının altyapı eğitimine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Özil, spor okullarının da eğitim sürecini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

İşbirliği kapsamında Mesut Özil ve ekibinin Rize'ye gelerek çalışmalara başlayacağının aktarıldığı açıklamada, altyapı organizasyonunun yerinde inceleneceği, teknik değerlendirmelerin yapılacağı ve gelişim sürecine ilişkin yol haritasının belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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