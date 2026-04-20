Haberler

Rizeli gençler Durgunsu Kano Bahar Kupası'nda şehirlerini gururlandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rizeli kanocular, Uluslararası Durgunsu Kano Bahar Kupası'nda önemli başarılar elde ederek Rize'ye döndü. Yarışmalarda Evrim Bostancı, Cemre Güzel ve Ceren Mina Çemberci elde ettikleri derecelerle dikkat çekerken, erkeklerde Bedirhan Hanoğlu altın madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışmaları, 16-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından sporcuların katıldığı organizasyonda Rizeli sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Yarışmalarda U23 Kadınlar K1 kategorisinde 1000 metre ve 500 metre mesafelerinde mücadele eden Evrim Bostancı, her iki parkurda da ikinci oldu. Yıldız Kadınlar K1 500 metre yarışında Cemre Güzel üçüncülük elde ederken, Minik Kadınlar K1 kategorisinde 1000 metre ve 500 metre mesafelerinde yarışan Ceren Mina Çemberci de iki parkurda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler kategorisinde ise Genç Erkekler C1 1000 metre ve 500 metre yarışlarında Bedirhan Hanoğlu birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler C1 kategorisinde 1000 metre ve 500 metre mesafelerinde yarışan Ahmet Eymen Aydın ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Öte yandan Kadınlar genel kupa sıralamasında Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak kupa kazandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

