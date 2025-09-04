Rize'de Rafting Avrupa Kupası Heyecanı Devam Ediyor

Kano Federasyonu'nun ev sahipliğinde Rize'de başlayan Rafting Avrupa Kupası 2. gününde de devam etti.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi üzerinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda Türkiye Kano Federasyonu'nun ev sahipliğini yaptığı Rafting Avrupa Kupası, 2. gününde de devam etti. İran, Bosna Hersek, Kazakistan, İtalya ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden 29 takım ve 150 sporcu ile gerçekleşen organizasyonda yarışlarda derede yarışan sporcuların yanı sıra antrenörlerin karada verdiği mücadele de renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarda botla yarışan sporcuları antrenörleri koşarak takip etti. Bağırarak destek veren antrenörler, adeta sporcularla birlikte yarıştı.

"Sporcularımız 'Hocam sizi duymak bize daha fazla güven veriyor' diyor"

Parkur boyunca dere kenarından koşarak takımını motive eden Türkiye Rafting Milli Takımı Antrenörü Abdullah Eraslan, sporcuların kendilerini duyduğu zaman daha fazla motive olduğunu dile getirdi. Sporcuların suda, kendilerinin de parkur kenarında yarıştığını ifade eden Eraslan "Türkiye adına burada yarışan 6 tane milli takımımız var. 29 katılımcı takım var. 11 tanesi açık yaş erkek, 11 tanesi açık yaş kadın, 11 tanesi de açık yaş mix olmak üzere takımlarımızla yarışıyoruz burada. Yarışlarımız güzel. İlk üç disiplinde de Türk Milli Takımları şampiyon oldu. Mix takımda, açık yaş erkekte, açık yaş kadında Türkiye 1. oldu. Şu an kendi ev sahipliğimizde güzel bir yarış ilerletiyoruz. Sporculara destek olabilmek için hem son teknik ve taktik işlerini ayarlayabilmek için hem de motive etmek için arkalarında hızlı bir şekilde onlarla beraber biz de yarışı gerçekleştiriyoruz. Biz karada onlar suda. Sporcularımız 'Hocam sizi duymak bize daha fazla güven veriyor' diyor. Biz de o şekilde sporcularımızı motive ediyoruz. Kesinlikle biz koşarak daha fazla yoruluyoruz. Karada 5-6 tur atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk Milli Takımı adına herkes birbirinin peşinden koşuyor"

Milli takım adına herkesin birbirinin peşinden koşarak motive ettiğini ifade eden 24 yaşındaki rafting sporcusu Şara Akbayın da "Güzel gidiyor, kendi sporcularım da ben de dahil birkaç defa daha katılmıştım tabi ki Avrupa Şampiyonası'na ama buradaki parkur gerçekten çok güzel. Hem Rize'nin bize vermiş olduğu enerji Dünya Şampiyonası'nda gerçekleşecek neredeyse parkurlarda yarışıyoruz burada. O yüzden çok keyifli hem çok stresliyiz hem keyif alıyoruz. Yurtdışından gelen takımlarımız var mücadele etmeye çalışıyoruz. İnşallah Türkiye olarak ilk üçe dizileceğiz. Gerçekten yoruluyoruz akşam pertimiz çıkıyor ama yine de keyifli burada olmak. Takım hocası benim aslında ama biz şu an Türkiye adına katıldığımız için normalde Türkiye Şampiyonası'nda rakip olduğumuz takımlarla şu an bütünüz. O yüzden Türk Milli Takımı adına herkes birbirinin peşinden koşuyor. Hangi takımımız çıkarsa onunla beraber aşağı kadar mücadele vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Aksiyonu çok olan, eğlenceli bir spor"

Antrenörlerinin kendilerini parkur kenarından koşarak motive etmesi sayesinde daha fazla hırslandıklarını ifade eden 17 yaşındaki rafting sporcusu Mehmet Efe Macar, "Aksiyonu çok olan, eğlenceli bir spor. Keyifle yapılacak bir spor. Çoğunlukla yarışın heyecanıyla duymuyoruz ama duyduğumuz zamanda seslerini bizim için iyi oluyor gaza geliyoruz daha çok hırslanıyoruz" dedi.

"Ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz"

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise Rize'nin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "Avrupa Kupası yarışını burada icra ediyoruz. Toplam 5 ülkemiz var. 35'e yakın kendi ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen kulüplerimiz de var. Güzel bir yarışı icra ediyoruz. Rize'miz de Ardeşen de bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmakta memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Parkurda bakanımızın talimatları doğrultusunda yenileme çalışmaları devam ediyor. Hatta hemen yan tarafada bir kamp eğitim merkezi de yapılacak. Tabi ki daha büyük organizasyonları kaldıracak vaziyetteyiz. Ülkemizde inşallah önümüzdeki dönemde hem akarsu branşında da hem durgun su branşında da hem raftingde de farklı faaliyetler, organizasyonlar yapacağız" şeklinde konuştu. - RİZE