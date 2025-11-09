Haberler

Rize'de Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu

Rize'de Enduro ve ATV Şampiyonası Coşkusu
Güncelleme:
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlendi. 100 sporcu, çeşitli kategorilerde zorlu parkurlarda mücadele etti. Yarışlar, bölgenin spor turizmi potansiyelini artırdı.

TÜRKİYE Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezonun ikinci ayağı, Rize'nin Çayeli ilçesindeki doğa harikası Senoz Vadisi'nde ilk kez gerçekleştirildi. Rize Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 sporcu start aldı. Sporcular; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde iki gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele etti. Sancaktepe Motosiklet Spor Kulübü organizatörlüğünde yapılan yarışlarda heyecan ve adrenalin zirveye çıktı.

ŞAMPİYONADA ZİRVE MÜCADELESİ

EnduroGP sınıfında TTMK sporcusu Bayram Uysal birinci olarak zirvede yer alırken, İZMOK'tan Mehmet Emin Musaoğlu ikinci, Kenan Kazan ise üçüncü oldu. İki gün süren yarışları; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

E1A: 1. Ümit Kaya (FOSK), 2. Ömer Bulduk (Kartepe), 3. Mert Koç (İZMOK)

E2A: 1. Murat Can Köse (TTMK), 2. Gökhan Gökçe (FOSK), 3. Rafet Karakuş (ENDIST)

E3A: 1. Bayram Uysal (TTMK), 2. Aleksandr Kurashev (ENDIST), 3. Kemal Deveci (TTMK)

E1B: 1. Kenan Kazan (İZMOK), 2. Ufuk Çakmak (BIMOSK), 3. Kadirhan Kocabaş (BIMOSK)

E2B: 1. Efe Cemil Çakar (ENDIST), 2. Burak Eruğurlu (BIMOSK), 3. Furkan Zandolu (TTMK)

E3B: 1. Erkan Yüksek (TTMK), 2. Sami Yılmaz (BIMOSK), 3. Emir Sarıalioğlu (TTMK)

Gençler: 1. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 2. M. Taha Tomak (İZMOK), 3. Efe Durukan (İZMOK)

Veteran: 1. Ali Baydaş (BIMOSK), 2. Kunter Kuşçu (FOSK), 3. Fırat Şahin (FOSK)

EC: 1. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 2. Mehmet Çetin (TTMK), 3. Berkay Sürü (FOSK)

ATV1: 1. Burak Topbaş (Smyrna), 2. Ömer Demirhan (Kartepe), 3. Hasan Can Özer Başaranlar (Smyrna)

ATV2: 1. Halil Yatgın (ANMOT), 2. Hakan Doğan (Kartepe), 3. Murat Yatgın (ANMOT)

Kadınlar: 1. Svetlana Smirnova (ALDOSK – Rusya)

RİZE'DE SPOR TURİZMİNE KATKI

Doğal yapısı ve zorlu parkuruyla sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunan Senoz Vadisi, organizasyon boyunca hem izleyicilerin hem de sporcuların büyük beğenisini topladı. Yarışlar, bölgenin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

