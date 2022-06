Rize'de düzenlenen ayak tenisi turnuvasının kazananları ödüllerini aldı

Rize Masterlar ve Veteranlar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasının kazananları ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği ve Rize'de ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya yaşları 17 ile 60 arası 70 kişi katıldı. Turnuvada aktif olmayan spor insanları 10 takım halinde veteranlar katagorisinde, halen aktif futbol oynayan sporcular ise 8 takım halinde gençler katagorisinde yarıştı. Her iki katagoride 4 grup halinde gerçekleştirilen turnuvada, önce veteranlar ve gençler şampiyonları belirlendi. Her iki şampiyon oynadıkları süper final ile il şampiyonunu belirledi.

Turnuvanın düzenlenen final gecesinde veteranlar kategorisinde Grup Enerji ile 88 Gücü karşılaştı. 5 set süren maçı 88 Gücü 3-2 kazanarak bu kategoride şampiyon oldu. Gençler kategorisinde ise Grup Ekstra ile Armoni FK karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Grup Ekstra bu kategoride şampiyon olarak süper finalde 88 Gücü ile karşılaşmaya hak kazandı. Süper finali 3-0 kazan Grup Ekstra il şampiyonu oldu. Turnuvanın sonunda kazananlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Turnuva sonunda açıklama yapan dernek yöneticisi Süleyman Baş, "Çok keyifli bir turnuva oldu. Rize Masterler ve Veteranlar derneği olarak farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Futbolcular, futbolu bırakmış oyuncular, teknik direktör arkadaşlarımızla güzel bir organizasyona imza attık. Gelecek yıl daha kapsamlı turnuvalarda düzenleyemeye devam edeceğiz" dedi.

Bu sezon 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor forması giyen Ahmet Mümin Papaker, düzenlenecek etkinliklerin her yıl tekrarlanacağını ifade ederek, "Kardeşim söylemişti Bazıları hayal kurar bazıları ise başarıya her zaman bir adım öndedir demişti. Biz de çok şükür başarıya yakın olan tarafta olduk. Çok güzel bir müsabaka oldu. Bu turnuvayı organize eden Rize Masterler ve Veteranlar derneğine bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinlikleri her yıl tekrarlıyacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan etkiliklerin her yıl tekrarlanması gerektiğini sözlerine yansıtan BAL ligi temsilcilerinden Rize Özel İdarespor oyunucusu Oktay Gümüş, "Bu kupayı hakettik. Rakiplerimiz çok zordu. Hak eden kazandı. Bu gibi etkinlikler her yıl tekrarlanmalı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu." ifadelerine yer verdi.

Rize futbolunda tanınan isimleriyle beraber olup kaynaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden ve bu sezon 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da forma giyen Ozan Papaker, "Burada Rize futbolunun önde gelenleriyle beraber olmak ve uzun bir pandemi sürecinin ardından böyle renkli bir organizasyonun düzenlenmesi hepimizi mutlu etti. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Her yıl bunu geleneksel bir hale getirmeliyiz çünkü Türk futbolunda Rize'den çok önemli kişilerin olduğu bilinmesi gerekiyor. Burada hala bazı insanlar birbirini tanımıyor. Yeni nesil eski hocalarını, abilerini tanımıyor. Herkesin birbirini tanıması ve kaynaşması için çok güzel bir ortam oldu" dedi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor