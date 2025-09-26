Rize'de Dünyanın En Prestijli Ultra Dağ Maratonu Lansmanı Yapıldı

RİZE'de 27-28 Eylül'de düzenlenecek olan dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı 'Kaçkar by UTMB'nin basın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Bu organizasyonun şehrin spor turizmi açısından ve bizim en büyük gücümüz, fırsatımız Kaçkar Dağları'nın ve yaylalarımızın spor turizmi açısından değerlendirilmesinin bir mihenk taşı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda 27-28 Eylül tarihlerinde Rize- Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilmesi planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB'nin lansmanı gerçekleştirildi. Rize bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, CEO UTMB Group Frédéric Lénart ve Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl katıldı. Toplantının açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Bu organizasyonun şehrin spor turizmi açısından ve bizim en büyük gücümüz, fırsatımız Kaçkar Dağları'nın ve yaylalarımızın spor turizmi açısında değerlendirilmesi bir mihenk taşı olduğunu değerlendiriyoruz. Evet, yaşadığımız sel hepimizi üzdü. Ama tüm zorluklara rağmen bugün 20 kilometrelik parkurda koşabiliyor olmak hepimizi mutlu ediyor. Yarışın sonunda bu heyecanı hep birlikte paylaşacağız. İnşallah el birliğiyle güzellikle, başarıyla, güzel görüntülerle bu yarışı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

LENART: 20K VE 50K YARIŞLARINI KOŞABİLİYOR OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan UTMB Group CEO'su Frederic Lenart da, "Kaçkarların ilk yarışının burada olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Bir çok koşucu geliyor ve herkes aynı heyecanı bizimle paylaşıyor. Yarın yarışta hepimiz bu duygularla koşacağız. Bu Selin olmasına çok üzüldük ama buna rağmen 20K ve 50K yarışlarını koşabiliyor olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.