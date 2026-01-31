Haberler

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları yapıldı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları yapıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde gerçekleşen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın sıralama yarışlarına 28 sporcu katıldı. Organizasyon büyük ilgi gördü ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, bu tür etkinliklerin devamını sağlamayı hedefliyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen "Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye"de sıralama yarışları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'ndaki 650 metrelik pistte İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'dan 7'si kadın 28 sporcu yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışları, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, gazetecilere, Rize'de ilk kez düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Organizasyonun devamlılığını sağlamanın en büyük arzuları olduğunu dile getiren Vefa, "Bundan sonraki yıllarda da ülkemizden yarışacak sporcuları teşvik etmek istiyoruz. Bu spor dalına katkı vermelerini diliyoruz." dedi.

Vefa, Handüzü Yaylası'nın mükemmel bir yer olduğunu belirterek, "Arkamızda Karadeniz, 1800 rakımda karlı bir dağ ortamı. Handüzü mükemmel bir ortam, inşallah daha da gelişecek. Burasının kış sporlarının yapıldığı yer olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.






