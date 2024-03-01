Rize'de Dağ Kayağı Şampiyonası ve Yarışması Tamamlandı

Rize'de düzenlenen "2024 Yılı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde düzenlenen şampiyonanın son gününde 65 sporcu, 6 kategoride bireysel yarışmalarda dereceye girmek için mücadele etti.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, büyük emeklerle verimli bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Şehrin şampiyonayı sahiplendiğini belirten Karagöz, "Bunun için her kesimin desteği çok değerli. Sorunsuz bir şampiyona oldu. Uluslararası Dağcılık Federasyonu gözlemcilerinin raporu çok önemli. İki günlük raporlarını çıkardılar ama bizim gözlemimiz, son derece olumlu düşüncelerle buradan ayrılıyorlar. İnşallah gelecek yıl çok daha büyük bir etkinliğe imza atacağız." dedi.

Karagöz, dağ kayağının artık bölge için önemli bir aktivite haline geldiğini de sözlerine ekledi.