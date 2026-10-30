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Rize Çayeli'ndeki Senoz Vadisi'nde 7-8 Kasım'da Enduro ve ATV şampiyonası yapılacak

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Rize Çayeli'ndeki Senoz Vadisi'nde 7-8 Kasım'da Enduro ve ATV şampiyonası yapılacak
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Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenecek. Vali İhsan Selim Baydaş, organizasyonun doğaya müdahale edilmeden, ekstra pist ve parkur oluşturulmadan mevcut zeminde yapılacağını söyledi.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenecek.

Uzundere köyündeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, organizasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Vali Baydaş, bu gibi organizasyonların doğaya herhangi bir müdahalede bulunmadan gerçekleştirildiğini belirterek, "Buradaki ATV ve Enduro Şampiyonası'nın, Ayder merkezli olarak Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirdiğimiz UTMB dağ maratonu koşumuzun, Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirdiğimiz kar motoru şampiyonamızın, bisiklet şampiyonamızın ve rafting şampiyonalarımızın birkaç ortak özelliği var. Biz bu organizasyonları yapmak için ekstra pistler, ekstra sahalar, ekstra parkurlar düzenlemedik. Hepsi var olan zeminde." diye konuştu.

Organizasyonun motor sporları adına ülkeye katkı sunması temennisinde bulunan Baydaş, "Bunların her biri bu birliktelikle, bu ruhla, bu yekvücut olmayla gerçekleşmiş işlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ise şampiyonanın ilçeye önemli yansımaları olacağını dile getirdi.

Senoz Vadisi'nin tanıtımının da ilçe turizmine katkı sağlayacağını aktaran Kırçuval, "Bu turnuvanın ilçemize katacağı en önemli değerlerden biri de zaten ülke genelinde gastronomisiyle, doğasıyla bilinen ve tanınan ilçemizi, Enduro ve ATV ile bambaşka bir yönüyle tanıtmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan da amaçlarının motosiklet sporunu yarış olmaktan çıkararak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Senoz Vadisi'nin gelecekte önemli şampiyonlara ev sahipliği yapabileceğini vurgulayan Baysan, organizasyonlarının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Toplantıya, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim de katıldı.

Kaynak: AA
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