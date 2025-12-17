Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 19. haftasında Rize Belediyespor, evinde oynadığı maçta Güneyspor'u 28-27'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 14-11 önde tamamlayan Rize, kazandığı bu galibiyetle ligde önemli bir puan aldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor