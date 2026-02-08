Haberler

Rıza Kayaalp, UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open'da altın madalya kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open'da milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İlk turda Amerikalı rakibini 9-0 ile geçen Kayaalp, çeyrek finalde de 9-0'lık skorla Gürcü rakibini mağlup etti ve finalde Amerikalı rakibini 7-1 yenerek altın madalyayı elde etti.

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat 2'ncisi Kayaalp, UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open Turnuvası ilk turunda Amerikalı Aden Hammar Attao'yu 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü Rati Tlikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle geçen milli güreşçi, yarı finalde Kazakistanlı Olzhas Syrlybay'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında Amerikalı Cohlton Michael Schultz ile karşılaşan Kayaalp, rakibini 7-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Kullandığı ağrı kesici nedeniyle uzun süre minderden uzak kalan milli güreşçi, katıldığı ilk turnuvada altın madalya almış oldu.

