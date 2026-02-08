Rıza Kayaalp, UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open'da altın madalya kazandı

HIRVATİSTAN'da düzenlenen UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open'da grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat 2'ncisi Kayaalp, UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open Turnuvası ilk turunda Amerikalı Aden Hammar Attao'yu 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü Rati Tlikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle geçen milli güreşçi, yarı finalde Kazakistanlı Olzhas Syrlybay'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında Amerikalı Cohlton Michael Schultz ile karşılaşan Kayaalp, rakibini 7-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Kullandığı ağrı kesici nedeniyle uzun süre minderden uzak kalan milli güreşçi, katıldığı ilk turnuvada altın madalya almış oldu.