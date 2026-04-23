Rıza Kayaalp: Ülkem adına bunu başarmak gurur verici

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, finalde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13'üncü şampiyonluğuna ulaşarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Şampiyonluğunun ardından rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Rekordan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Rıza Kayaalp, bu şampiyonluk için 3 yıl beklediğini vurguladı. Kayaalp, "Bu rekoru kırıp, ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. 12'ye kadar gelmek kolaydı. Ama 13'ü kazanmak gerçekten de çok zordu. Minder zor değildi, minderin dışında her şey zordu. 13'üncüyü kazanabilmek için 3 yıl bekledim. Çok uğraştık. Sadece güreşle uğraşmadık, bir sürü şeyle uğraştık. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir insanın nasibinde olacaksa, bir şekilde geç de olsa oluyor. Ben de bu yolda inancımı hiç kaybetmedim. Allah'a şükürler olsun, o sevinci ülkemize, kendimize, ailemize, herkese yaşattığımızı düşünüyorum. Bu rekoru kırabilmek benim için çok önemliydi. Kolay söylenen bir rakam ama 15 final yapıp, 13'üncüyü kazanmak, yıllara vurduğumda çok zor. Benim için ülkem adına bunu başarmak gurur verici" diye konuştu.

'BENİM GÖĞSÜMDE BAYRAĞIM VARSA ONUN ALTINA YAŞAYAN HERKES İÇİN BU MADALYAYI KAZANDIM'

Bu kadar çabanın Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek ve rekorun ülkemizde olması amacıyla gösterildiğini ifade eden Rıza Kayaalp, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Öyle olması gerekiyor. Sonuçta biz burada ülkemizi ve bayrağımızı temsil ediyoruz. "Bu başarıyı milletimize armağan ediyoruz." diyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Herkes adına kazandık diyoruz. Bu çok önemli. Bizim bunu dememiz önemli. Herkes nasıl algılar, onu bilemem. Ama benim göğsümde bayrağım varsa, onun altında yaşayan herkes için bu madalyayı kazandım. Her zaman da bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Allah'a şükürler olsun. Zaten o niyetle buradayız. Yoksa bu yaşta benim ihtiyacım yok. Maddiyat olarak, hiç değilse Allah'a şükür, bu kadar kendimi zora sokacak ihtiyacım yok. Bu kadar çabamız, hem milletimizi hem ülkemizi hem bayrağımızı tekrar en iyi şekilde temsil etmek ve rekorun ülkemizde olması içindi."

'TAHA GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYİ BAŞKAN OLARAK YAPIYOR'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün güreşin gelişimi açısından çok çalıştığını ifade eden Rıza Kayaalp, kendisiyle de gurur duyduğunu dile getirdi. Kayaalp, "Kardeşimle uzun zamandır beraber başarılar kazandık. Şimdi federasyon başkanımız olarak ülkemize ve güreşe hizmet ediyor. Fazlasıyla hizmet ediyor diyebilirim. Hiç durmuyor. Bazen "Yorulmuyor musun?" diyorum, merak ediyorum, soruyorum kendisine. Bir şeyler yapabilmek ve kazandırabilmek için çok koşturuyor. Bunu samimiyetle söylüyorum, görmediğim bir şeyi başkan olarak yapıyor. Sırf bir eserimiz kalsın diye. Güreşçiler daha rahat etsin diye. Bu çok önemli bir şey. Çok gurur duyulası bir şey. Ben bu yönden de kendisiyle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. İnşallah yapılacak işlerden ve daha görünür kısma geçtikten sonra güzel şeylerin de olduğunu herkes görecek" ifadelerinde bulundu.

TAHA AKGÜL: GÜREŞİN BU ALTIN MADALYAYA İHTİYACI VARDI

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Rıza Kayaalp'in bu şampiyonluğunun normal bir şampiyonluk olmadığını, Türk güreşi açısından çok değerli bir başarı olduğunu vurguladı. Taha Akgül, "Biz bu yola çıkarken önce kader birliği yaptık. Sağ olsun kendisi her alanda bizlere destek verdi, vermeye de devam ediyor. Şimdi sahada ayrı olarak destek vermeye başladı. Bu şampiyonluk öyle normal bir şampiyonluk değil. Federasyonumuzun ve Türk güreşinin çok ihtiyacı olan bir şampiyonluktu. Biz zaten Rıza'yla özellikle bunu konuşuyorduk. Bu şampiyonaya ihtiyacımızın olduğunu konuşuyorduk. Güreşin bu altın madalyaya ihtiyacı vardı. Takımdaki diğer sporcuların Rıza ağabeyine ve kaptanına ihtiyaçları vardı. Rıza da Allah'a şükür bir döndü, pir döndü. Bu altın madalyayla beraber takımdaki yükselen ivmeyi de hep birlikte gördük. Müsabakalarda çocuklarımızın hepsi yenebilecek bütün adamları yendiler. Altın madalya alabileceğimiz maçlar vardı. Onları kıl payı kaçırdık. Ama şampiyonun dönüşüyle beraber Allah'a şükür şu anda dört dörtlük bir takımımız oldu. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu yaşında kolay değil. Onun yaşadığı stresi ben çok iyi biliyorum. En iyi bilen de benim. O antrenman salonunda yaşadığı duyguyu en iyi bilen insanlardan biri olduğum için orada ona alan açıyoruz. Onun o kırmızı çizgisine girmiyoruz. Bunu ancak sahayı bilen insan öyle davranır. Sahayı bilmeyen gelir, der ki, "Haydi oğlum, haydi kardeşim, yaparsın, edersin." Böyle bir şey yok. Sahayı bildiğimiz için ne yapıyoruz? Onun bir alanı var. O alan saati geldiğinde oraya kimseyi sokmuyoruz. Artık orada tek başına girip konsantre oluyor. Hamdolsun çok güzel bir şekilde gereğini yaptı. Finali de çok farklı bir şekilde kazandı. Farklı kazanması da çok güzel oldu. Türkiye'de de gündem olması, özellikle tüm Türkiye'nin dua etmesi, Arnavutluk'ta bine yakın seyircinin gelip tribünde destek vermesi, tribünlerin neredeyse tamamının Türk seyircilerle dolu olması da bizim için ayrıca bir gururdu" dedi.

'RIZA ESKİ FORMUNA KAVUŞSUN MİNDERDE KİMSE KARŞISINDA DURAMAZ'

Rıza Kayaalp'in bu şampiyonluk için çok ciddi emek harcadığını, olimpiyatlardan daha iyi hazırlandığını ifade eden Akgül, milli sporcunun yüzde 30'uyla güreştiğini de söyledi. Rıza'nın eski formuna kavuştuğu takdirde minderde herkesi yenebilecek güçte olduğunu dile getiren Taha Akgül, "Aslında bu sadece bir Avrupa rekoru değil. Bütün kıtalar arasında bu kadar kıtalar şampiyonluğu kimsede yok. Bu teyitli bilgi. Dünya rekoru aslında. Bu kadar şampiyonluğu olan güreşte hiçbir sporcu yok. Aynı zamanda bu bir dünya rekoru. Bu anlamda da kendisini çok tebrik etmek lazım. Aleksandr Karelin gibi bir sporcuyu geçmek... Düşünün ki 13 kez Avrupa şampiyonu oluyorsunuz. 13 yıl demek. O 13 yıl boyunca aynı gün, aynı dakika, aynı saat iyi ve formda olmanız gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de o 13 yıl boyunca her şeyinizi güreşe adamanız gerekiyor. Aile, sevdikleriniz, özel hayatınız, hobileriniz; her şey bir kenara, güreş bir kenara. O öyle davrandığı için de Allahu Teala bunu o şekilde nasip ediyor. Çok ciddi bir emeği var. Hatta buraya olimpiyatlardan daha iyi hazırlandı. Bunu samimiyetle söylüyorum, kendi aramızda zaten bunu konuşuyoruz. Vallahi yüzde 30'uyla güreşiyor. Rıza eski formuna kavuşsun minderde kimse karşısında duramaz. Hepsini dışarı atar Allah'ın izniyle. Zaten yerde çırpmamız sağlam, parterimiz sağlam, oynatamıyorlar. Olimpiyat altınına da aday, yakın. İnanacağız, Allah'ın izniyle daha da iyi çalışacağız. 2,5 sene var. Önceden iyi bir rakibimiz vardı, efsane; şimdi o da yok. Önümüz daha açık. İranlı rakibimiz var. Onu defalarca yendi zaten. Yine yenebilir. Durmak yok, yola devam" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı