Rıza Kayaalp, Ermeni rakibini 78'inci saniyede tuş etti
12 kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta bugün başlayan Avrupa Şampiyonası'nda 13'üncü şampiyonluk için mindere çıktığı ilk maçını 78'inci saniyede Ermeni rakibi Albert Vandanyan'ı tuş ederek kazandı. Rıza Kayaalp sıradaki rakiplerini beklemeye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı