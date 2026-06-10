Rıza Kayaalp: 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hedefim altın madalya

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hedefim altın madalyayı almak. Mücadele edeceğiz, 'olmayacak' diye bir şey yok" dedi.

Türk güreş tarihine damga vuran dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp; spor disiplini, mücadele ruhu, tecrübelerini ve hayat hikayesini paylaştığı özel söyleşide hayranları ile buluştu. Kayaalp, programda yaptığı konuşmada, 2028 Los Angeles olimpiyatlarına kadar minderde olacağını ifade ederek, "2028'de hedefim altın madalyayı almak. Kariyerimde sanki bir piramit yapılmış da son altın parçası eksik gibi. Mücadele edeceğiz, 'olmayacak' diye bir şey yok. Çalışırken her zaman, 'Allah'ım eğer tam anlamıyla çalıştıysam, altın madalya nasip et' diyorum. Çalışmanın gücüne o kadar güvenen bir insanım. Yine aynı şekilde, sonuna kadar ülkem için mücadele edeceğim. Bireysel düşünürsem bu işi yapamam. Bu kadar çalışmayı sağlıklı bir vücudum olsun diye yapmıyorum. Geçmişten bu yana olimpiyat hedefim vardı, olmadı ama şimdi neden olmasın? Daha hiçbir şey bitmedi" diye konuştu.

'HAYATIM BİR FİLM OLABİLİR'

TRT'nin yapımlarından 'Mehmed: Fetihler Sultan'ı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Kayaalp, ilerleyen süreçlerde kendi hayatını anlatan bir filminin olmasının güzel bir anı olabileceğini kaydederek, "Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yapımcısıyla karşılaştık. 'Diziyi iyi takip ediyorum, bir bölümde oynasam bize hatıra kalır' dedim. 'Ben de sizi dizide oynatmayı düşünüyordum' dedi. Sezon finalinde oynandık. Epey bir kefere dövdük, geçirdik. 'Kapıyı kırın, açın' dediler, biz kapıyı yerinden sökerek girdik. Dizilerde duvarlar ve kılıçlar minyatür olabiliyor. Burada gerçek olan; koç başı ve bir kapıydı. Kapıların ikisinin ağırlığı belki bir tonu geçerdi. Federasyon Başkanımız Taha Akgül, 'Kral bize bir kerede girmek yakışır' dedi. Kapıyı kıracağımız zaman durmamız gerekiyordu, biz durmadık. O zaman kapılar menteşelerinden çıktı ve direkt üstümüze düştü. Bir tane çocuğun daha üzerine düştü. Çocuk biraz hasar aldı, götürdüler. Bize de çarptı da o hasarı veremedi; kaslardan dolayı herhalde. Güzel bir anı oldu. Hayatım bir film olacaksa son 1,5 yılının güzel bir şekilde işlenmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı