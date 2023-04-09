Rıza Çalımbay, sahaya polis üniformasıyla çıktı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sahaya polis üniformasıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Sivasspor- Başakşehir maçına ev sahibi ekibin Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmaya polis üniformasıyla çıktı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Türk Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve polis memurlarına çiçek takdim etti.

ÜNİFORMAYLA ÇIKTILAR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın öğrencileri de sahaya polis üniformasıyla çıktı.