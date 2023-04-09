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Rıza Çalımbay, sahaya polis üniformasıyla çıktı

Rıza Çalımbay, sahaya polis üniformasıyla çıktı

Spor Haberleri

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sahaya polis üniformasıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Sivasspor- Başakşehir maçına ev sahibi ekibin Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmaya polis üniformasıyla çıktı.

Rıza Çalımbay, sahaya polis üniformasıyla çıktı

ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Türk Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve polis memurlarına çiçek takdim etti.

Rıza Çalımbay, sahaya polis üniformasıyla çıktı

ÜNİFORMAYLA ÇIKTILAR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın öğrencileri de sahaya polis üniformasıyla çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Rıza Çalımbay Başakşehir Sivasspor Spor Haberler

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