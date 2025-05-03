Rıza Çalımbay'dan çok konuşulacak sözler: Hepimizin kafası Bodrum maçındaydı

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''KAFAMIZ BODRUMSPOR MAÇINDA''

Rıza Çalımbay maçla ilgili, "Bu maç bizim hedef maçımız değil zaten. Bizim çok önemli bir maçımız var Bodrumspor'la. Bizim amacımız orası. Kafamız, her şeyimiz orada.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, ''Bu maçta da istediğimiz şekilde oynayamadık. Maçın başında gol yedik. Ondan sonra Galatasaray'a karşı toparlamak kolay değil. Herkesin kafası öbür maçta. Orası bizim için çok önemli. Orayı geçtiğimiz zaman inşallah toparlayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.