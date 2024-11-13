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Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Başladı

Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Başladı
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Muğla'nın Göcek bölgesinde 52 tekne ve 400 sporcunun katıldığı Rixos Sailing Cup başladı. Sporcular, rüzgarsız havada start aldı ve yarışlar 15 Kasım'da ödül töreniyle sona erecek.

Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'de 52 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 400 sporcunun katılımıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen organizasyonda sporcular, rüzgarın çıkmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat bekledi.

İzkayası mevkisinden start alan sporcular, akşam saatlerine kadar Göcek'teki adalar etrafında yelken açtı.

Yarışlar, 15 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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