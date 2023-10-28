Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerde yaptığı toplantının ana gündem maddesi ortaya çıktı. Toplantıda e-bilet probleminin masaya yatırıldı.

Riva'da neden toplandılar? Sır gibi saklanan ana gündem maddesi ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde toplantı yapan Kulüpler Birliği ile TFF'nin e-bilet ile ilgili sıkıntıları masaya yatırdığı ortaya çıktı.

ALİ KOÇ VE YARDIMCILARI KATILDI

Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu.

ANA GÜNDEM MADDESİ E-BİLET

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda ana gündem maddesinin e-bilet olduğu öğrenildi.