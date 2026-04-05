Ritmik Cimnastik Bakü AGF Trophy sona erdi
Azerbaycan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Bakü AGF Trophy'de Türk sporcular önemli dereceler elde etti. Elif Ece Birgin, gençler çember aletinde 7'nci, labut aletinde 8'inci oldu. Öykü Özoğuz gençler top aletinde 6'ncı, Ela Alparslan ise kurdele aletinde 4'üncü sırayı aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Elif Ece Birgin, gençler çember aletinde 22.950 puanla 7'nci, labut aletinde 21.100 puanla 8'inci sırayı aldı.
Öykü Özoğuz gençler top aletinde 21.900 puanla 6'ncı olurken, Ela Alparslan kurdele aletinde 22.000 puanla 4'üncü sırayı elde etti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar