Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil

İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir biçimde eleştirdi.

MOURINHO'YA SERT ELEŞTİRİ

Alınan bu sonucun ardından ise Avrupa basınından dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya eleştiriler geldi. Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Mourinho'nun oynattığı futbolu ve hakemlerle kurduğu diyaloglarla tepki gösterdi.

"AVRUPA'DA BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAYA UYGUN OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Ferdinand, Portekizli teknik adam hakkında, "Mourinho'nun Lille karşısında neden artık Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını gördük. Hakemler ile uğraşmaktansa futbola konsantre olmalı. Maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.