Üye Girişi
Haberler

Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Ferdinand, Mourinho'nun hakemlerle olan diyaloglarına ve oynattığı futbola tepki gösterdi. 'Maçlar sahada kazanılır' diyerek Mourinho'yu eleştiren Ferdinand, Mourinho'nun Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını belirtti.

İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir biçimde eleştirdi.

MOURINHO'YA SERT ELEŞTİRİ

Alınan bu sonucun ardından ise Avrupa basınından dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya eleştiriler geldi. Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Mourinho'nun oynattığı futbolu ve hakemlerle kurduğu diyaloglarla tepki gösterdi.

"AVRUPA'DA BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAYA UYGUN OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Ferdinand, Portekizli teknik adam hakkında, "Mourinho'nun Lille karşısında neden artık Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını gördük. Hakemler ile uğraşmaktansa futbola konsantre olmalı. Maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Jose Mourinho Rio Ferdinand Jose Mourinho Rio Ferdiand Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Lille Spor Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Samet:

Bravo güzel ve gerçek tespit fenere ali koç gibi morhinlo da yakışmıyo not gs

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kiş Loren tarifi! En güzel Kiş Loren tarifi! Quiche Lorraine tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren için malzemeler! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 17 Ağustos depremi fotoğrafları, sözleri, mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili paylaşılacak resimler, sözler ve mesajlar! İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne?
title