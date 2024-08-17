Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Ferdinand, Mourinho'nun hakemlerle olan diyaloglarına ve oynattığı futbola tepki gösterdi. 'Maçlar sahada kazanılır' diyerek Mourinho'yu eleştiren Ferdinand, Mourinho'nun Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını belirtti.
İngiliz futbol yorumcusu Rio Ferdinand, Lille'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir biçimde eleştirdi.
MOURINHO'YA SERT ELEŞTİRİ
Alınan bu sonucun ardından ise Avrupa basınından dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya eleştiriler geldi. Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Mourinho'nun oynattığı futbolu ve hakemlerle kurduğu diyaloglarla tepki gösterdi.
"AVRUPA'DA BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAYA UYGUN OLMADIĞINI GÖRDÜK"
Ferdinand, Portekizli teknik adam hakkında, "Mourinho'nun Lille karşısında neden artık Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun olmadığını gördük. Hakemler ile uğraşmaktansa futbola konsantre olmalı. Maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.