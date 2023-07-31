Rikse Birdie Challenge Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇBelek( Antalya ),(DHA) - Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge'ın 11'incisi gerçekleştirildi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Beldesi'ndeki organizasyon kıyasıya mücadelenin yanı sıra keyifli anlara da sahne oldu. 18 delikli 2 ayrı sahada gerçekleştirilen turnuvanın ardından ise derece yapan isimlere ödülleri düzenlenen törende takdim edildi.

MEHMET AYGÜN BÜTÜN GOLF CAMİASINI BİR ARAYA GETİRDİ

Rikse Birdie Challenge'ı bütün golf camiasını bir araya getirdiğini dile getiren Cullinan Links Golf Club Başkanı Mehmet Aygün, Yaklaşık 200 kişi katılım sağladı. Birdie yapanlar ve par yapanlara ödülleri verildi. Onun için çok güzel bir turnuva. Golf camiasındaki bütün hocalar, profesyoneller, amatörler hepimize hayırlı olsun dedi

DAHA ÇALIŞACAĞIMIZ ÇOK İŞLER VAR

Golf sporunun özellikle kış turizmine katkısının çok olduğunu ifade eden Mehmet Aygün, Oteli doldurmada ve o kadar çok golfçüyü burada ağırlamak çok güzel. Ama bu demek değil ki dersimizi tamam yaptık. Bakıldığı zaman Portekiz'de insanlar 700 milyar gibi cirolar yapıyor 150 tane sahaları var. Biz daha 100-150 milyon Euro'lardayız. Onun için daha çalışacağımız çok işler var dünyadaki golf yarışında olmamız için. Belek bunun için bir destinasyon, çok güzel gidiyor ama daha fazla sahalar yapılırsa güzel olacak görüşündeyim diye konuştu.

PORTEKİZ VE İSPANYA'DA TÜRKİYE'YE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA GOLFÇÜ VAR

Portekiz ve İspanya'nın golf sporundan elde ettiği gelirin Türkiye'ye göre daha fazla olduğunu kaydeden Mehmet Aygün, Oynayan oyuncu sayıları çok fazla. Türkiye'de 2 bin 500 - 3 bin golfçü var. 50 bin, 100 bin golfçüleri olan ülkeler var dedi.

CAHİT KAYA PROFESYONEL GOLF NE KADAR ÖNDE OLURSA AMATÖR GOLF DE ÇOK GELİŞİR

Rikse Birdie Challenge Başkanı Cahit Kaya, bu sene 11'incisini gerçekleştirdiği organizasyona büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, 150 kişi katılmak istedi ama biz bu sene 120 kişiyle kapattık. İnanılmaz önemli insanların gelmesi beni çok mutlu etti. Seneye 150 kişilik bir organize için planlama yaptık. Bugün Profesyoneller Birliği Başkanı ile oynadım ben her zaman diyorum; 'profesyonel golf ne kadar önde olursa amatör golf de çok gelişir' çünkü hocalar amatör golfçüleri eğitmeye başlar ve golf olarak çok ilerleriz dedi.

SIRALAMAYI GÖSTERMEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK KEYİF ALIYORLAR

Cahit Kaya, profesyonel golfçülerin birdie için katılım sağladığını ifade ederek, Sıralamayı göstermediğimiz için çok keyif alıyorlar. Amatörler de par, bogey ve double bogeyde sıralama gözükmediği için herkese ödül var ve herkes keyif alıyor diye konuştu.

FATAH GUEDRA'NIN EĞİTİM VERMESİ İLERİSİ İÇİN ÇOK İYİ BİR TECRÜBE OLDU

Dünyaca ünlü İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği Üyesi Fatah Guedra'nın genç golfçülere çok güzel bir eğitim verdiğini dile getiren Cahit Kaya, Bizim için çocuklar çok önemli. Altyapıya çok önem veriyoruz, altyapıya yaptığı eğitimde belki ileride içlerinden biri Avrupa'da en büyük turnuva bizi temsil eder. Bu şekilde de Fatah Guedra gibi bir hocanın çocuklara eğitim vermesi ilerisi için çok iyi bir tecrübe oldu şeklinde konuştu.