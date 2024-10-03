Rigas Skola-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile karşılaşacak. Başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi. Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı. Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

İLK 11'LER

Rigas Skola: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njier, Lipuscek

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

DÜDÜK SLOVAK HAKEMDE

Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak. Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.

5 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen ve Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak. Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.

KADRO DEĞERLERİ ARASINDA BÜYÜK FARK

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ 320. MAÇI

Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 320. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 319 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 432 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 477 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON 15 MAÇIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 müsabakanın 13'ünde rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı.

AVRUPA'DAKİ SON 4 DEPLASMANDA DA KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 4 müsabakayı kaybetti. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı.