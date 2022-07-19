Rıdvan Dilmen'in "Çocuklarıma en büyük mirasım" diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen'in "Çocuklarıma en büyük mirasım" diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Duayen spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından kızını ve oğlunu paylaşarak "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Usta yorumcu, kızı ve oğluyla birlikte Fenerbahçe temalı bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" dedi.

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Rıdvan Dilmen'in paylaştığı fotoğrafa Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafa yapılan yorumlarda "Gerçek efsane" ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title