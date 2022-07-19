Rıdvan Dilmen'in "Çocuklarıma en büyük mirasım" diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Rıdvan Dilmen'in sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Usta yorumcu, kızı ve oğluyla birlikte Fenerbahçe temalı bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" dedi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Rıdvan Dilmen'in paylaştığı fotoğrafa Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafa yapılan yorumlarda "Gerçek efsane" ifadeleri kullanıldı.