Rıdvan Dilmen'in "Çocuklarıma en büyük mirasım" diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Duayen spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından kızını ve oğlunu paylaşarak "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen'in sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Usta yorumcu, kızı ve oğluyla birlikte Fenerbahçe temalı bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" dedi.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Rıdvan Dilmen'in paylaştığı fotoğrafa Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafa yapılan yorumlarda "Gerçek efsane" ifadeleri kullanıldı.