Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için formülü verdi.

"TEDESCO DEĞİŞTİRSİN''

Fenerbahçe'nin bu oyun tarzında devam etmesi durumunda oyuncularını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, ''Son 6 haftada Galatasaray 4. veya 5. sıradadır. Kocaeli bile Galatasaray'dan fazla puan aldı bu periyotta. Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle Fenerbahçe, hasret olan haliyle ilk defa uzun süredir böyle bir heyecan yakaladı. 2 artı 2 daha 4 gibi söylüyorum bir kez daha bak. Bu kadar heyecanla devam eden Fenerbahçe oyun formatını böyle oynayacaksa Tedesco oyuncuları değiştirsin.'' dedi.

''DOĞRU OYUNCULARLA DOĞRU SİSTEM''

Sözlerine devam eden Dilmen, ''Tedesco, Beşiktaş maçındaki 0-2'yi düşünsün, Galatasaray maçındaki 0-1'i düşünsün. Fenerbahçe'nin üretmesi lazım. Ben Fenerbahçe olarak geriye düşmek istemiyorum diyorsan o zaman üretecek oyuncularla oynayacaksın. Galatasaray maçındaki 89. dakikada kadro Beşiktaş maçının da son bölümünde oyundaydı. Doğru oyuncularla doğru oyun sistemini oynarsan şampiyonsun.'' ifadelerini kullandı.