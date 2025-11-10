Haberler

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında yeniden ivme kazandı. Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle fark 1 puana inerken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken takımdaki bir ayrılığı da duyurdu. Tecrübeli yorumcu, Szymanski'nin devre arasında takımdan ayrılabileceğini öne sürerek, "Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum" dedi.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Szymanski'nin devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.
  • Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 1'e düştü.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında yeniden ivme kazandı. Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle fark 1 puana inerken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken takımdaki bir ayrılığı da duyurdu.

"HER ŞEY FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ GİBİ GİDİYOR"

Maç sonu değerlendirmesinde Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son haftalarda yakaladığı çıkışa dikkat çekerek, "Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray Trabzon'la oynuyor, Fenerbahçe 'En kötü berabere bitsin, Beşiktaş'ı yenersem fıstık gibi olur' diyor. Bu hafta da 'Kocaeli puan alsa…' diyor ve her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe'nin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Görüyoruz ki sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir. Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü. Fizik kaliteye bakıyorum; Fenerbahçe'nin fizik kalitesi yükseldi. Planlamayı da doğru yapıyor" dedi.

Brezilyalı yıldız Fred'in form grafiğindeki yükselişe değinen Dilmen, "Fred bu sene dizlerinin bağı çözülmüş gibi oynuyordu. Bazı oyuncular yedek kaldığında ders de alabilir, havlu da atabilir. Fred aynaya baktı, 'Ben geliyorum' dedi. Tedesco da ona doğru mesajı verdi" şeklinde konuştu.

"SZYMANSKI DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR"

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları arasındaki en çarpıcı detay ise Szymanski'nin ayrılığıyla ilgiliydi. Tecrübeli yorumcu, Polonyalı yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceğini öne sürerek, "Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum" dedi.

"TEDESCO'NUN OYUN FELSEFESİNİ BEĞENİYORUM"

Sözlerini Tedesco'nun teknik liderliğine övgüyle bitiren Dilmen, "Hocanın belli prensipleri var. Oyuncuları farklı rollere evirmeye çalışıyor ve bunu büyük oranda başardı. Teknik direktörlük sadece sistem kurmak değil, sezonu planlamaktır. Ben şu anda Tedesco'nun sezon planlamasını ve oyun anlayışının felsefesini beğeniyorum" dedi. Rıdvan Dilmen'in "Szymanski devre arasında gidebilir" sözleri, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Rıdvan bir Fenerbahçe li olarak söylüyorum iyice sevimsiz bir hal almaya başladın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
