Haberler

Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçı değerlendirdi. Anderson Talisca'nın etkinliğinden bahseden Rıdvan Dilmen, ''66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın; fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken "İstanbul'a bağlanıyoruz" sözünü duyunca "Cemil atmıştır" diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim "Talisca atmıştır" derdim.' ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
  • Rıdvan Dilmen, Anderson Talisca'nın kafa, sağ ve sol ayakla gol atabildiğini belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için ilk 11'ini belirlediğini ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Sports Digitale'de açıklamalarda bulundu.

''ELİNDE KORKUNÇ BİR SİLAH VAR''

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca'ya övgülerde bulunan Rıdvan Dilmen, ''66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın; fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken " İstanbul'a bağlanıyoruz" sözünü duyunca "Cemil atmıştır" diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim "Talisca atmıştır" derdim. Zaten hocanın Talisca ısrarı da tabela oyuncusu olması ve biraz da kuvvetlenmiş olması.'' dedi.

''İLK 11'İNİ BELİRLEDİ''

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, ''Bugün yenen golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için 11'ini de belirledi. Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit götürüyor, mental açıdan fit götürüyor ve kadro Galatasaray'a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor. Galatasaray'da "Victor Osimhen oynayacak mı, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?" denilirken Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11'ini belirledi.'' yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Rıdvan hoca edersonun hareketini sende mi görmezden geleceksin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Sanki kendi sahasinda maci kazandirmis gibi abartmaaaaa ziyaaaa.... Bu maci alsaydi olmasi gereken yerde olacakti fener.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

edersonda bır numara yok boş kaleci.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElmas Fatma:

Doğru bir rehberiniz yoksa hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist NelsonFY'nin devreye girmesinden bu yana büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 312.000 doların üzerinde kazandım. @Nildatrading adresinden Telegram'da her zaman rehberlik etmeye hazır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.