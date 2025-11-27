Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Sports Digitale'de açıklamalarda bulundu.

''ELİNDE KORKUNÇ BİR SİLAH VAR''

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca'ya övgülerde bulunan Rıdvan Dilmen, ''66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın; fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken " İstanbul'a bağlanıyoruz" sözünü duyunca "Cemil atmıştır" diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim "Talisca atmıştır" derdim. Zaten hocanın Talisca ısrarı da tabela oyuncusu olması ve biraz da kuvvetlenmiş olması.'' dedi.

''İLK 11'İNİ BELİRLEDİ''

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, ''Bugün yenen golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için 11'ini de belirledi. Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit götürüyor, mental açıdan fit götürüyor ve kadro Galatasaray'a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor. Galatasaray'da "Victor Osimhen oynayacak mı, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?" denilirken Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11'ini belirledi.'' yorumunu yaptı.