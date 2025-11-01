Haberler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı
Güncelleme:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Trabzonspor maçı sonrası Sarı-kırmızılılara uyarıda bulundu. Rıdvan Dilmen konuşmasında İlkay'ın takımdaki önemine dikkat çekerek ''Acaba Şampiyonlar Ligi ve ligin beraber yürümesi takımın mental ve fiziksel enerjisinde problem yaratacak mı? Çok acil bir şekilde, bu milli arada İlkay'ın sakatlıktan dönmesi lazım." ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı 0-0 berabere sonuçlandı.
  • Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Oulai'nin 3-4 sene sonra çok önemli takımlara transfer olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın İlkay'ın sakatlıktan dönmesinin acil olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından Sports Digitale YouTube ekranlarında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

''ÇOK ÖNEMLİ TAKIMLARA TRANSFER OLABİLİR''

Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Oulai ile ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Oulai'yi özellikle birkaç haftadır izliyorum, şöyle söyleyeyim; 3-4 sene sonra çok önemli takımlara transfer olabilecek bir potansiyel görüyorum. 19 yaşında bir oyuncu ve bu yaşta devamlılığı, oyun görüşü ve driplingi çok iyi. Oulai'nin önemli bir transfer yapabileceğini düşünüyorum.'' dedi.

''ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE DÖNMESİ LAZIM''

''Bugün Galatasaray adına sahanın en iyileri Lemina ve Torreira'ydı. Trabzonspor adına ise Oulai ve Folcarelli'ydi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda mücadele etmesine de değinerek, "Galatasaray'ın Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında oyunun sonlarında diri kalması önemliydi. Bu durum, bugün gol bulamasa da Galatasaray'ın artısı. Ancak eksi olarak düşünüldüğünde, acaba Şampiyonlar Ligi ve lig beraber yürümesi takımın mental ve fiziksel enerjisinde problem yaratacak mı? Çok acil bir şekilde, bu milli arada İlkay'ın sakatlıktan dönmesi lazım.'' şeklinde uyarı yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
