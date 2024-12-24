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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti

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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Dilmen, sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcıya zaman tanıması gerektiğini ve Mourinho'nun kalması halinde seneye Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini belirtti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun takımda tutulması gerektiğini savunan Dilmen, Portekizli teknik adamın seneye Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini aktardı.

Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç "Mourinho gidecek" falan demem, hiç mevzusunu yapmam. Bu hoca, Aykut Kocaman ve İsmail Kartalgillerden" şeklinde konuştu.

"İDDİA EDİYORUM SENEYE ŞAMPİYON YAPAR"

Sözlerine devam eden Dilmen, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıTurgay Güler:

Seneye olmazsa bi dahaki sene kesin bekleyin azıcık sabredin yahu.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Hahahahahahaha çok komik yaaa bu fenevlileri bu halde görmek ;) vallahi çok komik hahahahaha

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Haber YorumlarıCoe Wandey:

ismail kartala büyük ayıp edildi bu adam getirilerek

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Doğru söylemiş bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu söze neden çıldırıyim. Yani illaki yapacağınız habere soki.... dedirteceksiniz.

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

Rıdvan gene saçmalamış.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu sene olmaz ise seneye, seneye olmaz ise öbür seneye, öbür senede olmaz ise morunho ne yapsın, ali koç ne yapsın kısmet değilmiş demek

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ne diyim bilemedim artik şaşırdık ya iyice fenerbahceme yazik oluyo

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Haber YorumlarıVahdettin Bayram:

yabancı olunca tahammülde var, kredide var.....peki ismail kartalın suçu neydi o zaman?

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Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Bende bi kehanette bulunayım, acun hazırla tazminatı mori gidici ??????????

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Haber YorumlarıFatih UYANIK:

:)

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