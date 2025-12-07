Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe-RAMS Başakşehir karşılaşmasını Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için çok çarpıcı şampiyonluk iddiasında da bulundu.

"ALIŞILMIŞ OYUN EZBERİN YOK''

Fenerbahçe'nin alışılmış bir oyun ezberinin bulunmadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray maçınını bitirirken bugünkü 11'le bitirdi. Levent, Oğuz, Duran, Talisca ve Fred girdi. Böyle maratonlarda eğer sen prensipli bir teknik direktörsen ki öylesin, böyle oynadığın zaman alışılmış bir oyun ezberin yok." dedi.

"MAÇIN KIRILMA ANI"

Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirmeye devam ederek, "Oyunun sonunda esas şeyine dönerken de 1-1'i korumak için yapıyorsun. Burada planlamasına saygı duyduğumuz bir teknik direktörden duyguları karmaşık bir teknik direktör figürüne dönüşüyorsun ve ideal 11'inin dışına çıkıyorsun. Alışkanlığın olmadığı için ilk yarıdaki istatistikler ortaya çıkıyor. Maçın kırılma anı En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon.'' ifadelerini kullandı.

"BU ORTA SAHA DURUŞU ŞAMPİYON YAPMAZ"

Fenerbahçe'nin bu orta saha kurgusu ile şampiyon olamayacağını iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam.'' sözlerini sarf etti.