Haberler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali hakkında konuşarak, ''Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam.'' yorumunda bulundu.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu ile şampiyon olamayacağını iddia etti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin alışılmış bir oyun ezberinin bulunmadığını belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, maçın kırılma anının En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon olduğunu söyledi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe-RAMS Başakşehir karşılaşmasını Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için çok çarpıcı şampiyonluk iddiasında da bulundu.

"ALIŞILMIŞ OYUN EZBERİN YOK''

Fenerbahçe'nin alışılmış bir oyun ezberinin bulunmadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray maçınını bitirirken bugünkü 11'le bitirdi. Levent, Oğuz, Duran, Talisca ve Fred girdi. Böyle maratonlarda eğer sen prensipli bir teknik direktörsen ki öylesin, böyle oynadığın zaman alışılmış bir oyun ezberin yok." dedi.

"MAÇIN KIRILMA ANI"

Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirmeye devam ederek, "Oyunun sonunda esas şeyine dönerken de 1-1'i korumak için yapıyorsun. Burada planlamasına saygı duyduğumuz bir teknik direktörden duyguları karmaşık bir teknik direktör figürüne dönüşüyorsun ve ideal 11'inin dışına çıkıyorsun. Alışkanlığın olmadığı için ilk yarıdaki istatistikler ortaya çıkıyor. Maçın kırılma anı En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon.'' ifadelerini kullandı.

"BU ORTA SAHA DURUŞU ŞAMPİYON YAPMAZ"

Fenerbahçe'nin bu orta saha kurgusu ile şampiyon olamayacağını iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
'Oğlumun başını kesmişler' diyen baba gözyaşları içinde adalet istedi

"Oğlumun başını kesmişler" diyen baba yürekleri yaktı
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti

Dünya Kupası öncesi kehaneti öyle böyle değil! Baba Vanga yine ürküttü
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Kim der 71 yaşında! İşte Yeşilçam efsanesinin son hali
Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Kılıçlardan dron ordusu kurdu
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?

Altın bilekliği bulunca bakın ne yaptı?
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

Herkes şokta! 3-0 kazanılan maçın ardından Volkan'dan sürpriz karar
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Bu kez ölen masadaki hasta değil, ameliyatı yapan doktor oldu
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Köydeki evin altını kazdılar, tarihi değiştirecek hazine çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.