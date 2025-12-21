Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE İKİ TRANSFER YAPTI"

Fenerbahçeli futbolcular Fred ve Talisca'ya değinen Rıdvan Dilmen, ''Maçların ilk yarısına böyle başlayan bir Fenerbahçe'yi uzun süredir görmüyorduk. Fred gelince Fred'le oyun değişti, Talisca'yla ise sistem değişti. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı: Talisca ve Fred.'' dedi.

"FRED SAYESİNDE..."

Sözlerine devam eden Dilmen, ''Bu oyunun birinci şartı, orta saha oyuncularından bir tanesinin minimum iki yönlü olması lazım; orada da kralı var bu yıl, son maçlardaki kıpırdanışı… Açıkçası ben devre arasında gönderirler diye düşünüyordum ancak Fred formayı aldı. Fred'in performansı Talisca'yı da oraya getirdi.'' ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ÜZÜLEN F.BAHÇE'DİR"

Rıdvan Dilmen son olarak, ''Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa lider; liderliğin ötesinde ise bu maçın ilk yarının son maçı olmasına en çok üzülen takım Fenerbahçe'dir. Çünkü ritmini bulmuştu; hem fizik, hem mental, hem de moral olarak bunların gelmesinin sebebi olan dizilişin de doğru olmasıyla, bundan sonra Fenerbahçe asla oyundan taviz vermeyecektir.'' şeklinde konuştu.