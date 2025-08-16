Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Süper Lig'in 2. haftasının ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk iddiasında bulundu. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Dilmen, "Bu sene geçtiğimiz sezonki gibi 11 puan fark olmaz. Ben Fenerbahçe'nin de bu sezon baya bir yarışta olacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ikinci haftasının açılışında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı 3-0 kazanıp ikide iki yaptı. Haftanın ilk mücadelesinin ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk iddiasında bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN YARIŞTA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da katıldığı yayında şampiyonluk tahmininde bulundu. Dilmen, Süper Lig'de bu sezonki yarışın yakın geçeceğini belirtti.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için Rıdvan Dilmen, "Bu sene geçtiğimiz sezonki gibi 11 puan fark olmaz. Ben Fenerbahçe'nin de bu sezon baya bir yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum alacağı oyunculara bağlı tabii." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
