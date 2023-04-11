Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a çağrı: İrfan Can'ı oynatma

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. İrfan Can Kahveci'nin yerine Arda Güler'in oynaması gerektiğini belirten Dilmen, "Arda'nın oynaması için geç bile kalındı artık. Benim elimde anahtar var ama kullanmıyorum. Hatta önümüzdeki hafta İrfan Can'ı da oynatma. Artık demoralize olacak daha fazla." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus'a oyuncu seçimi konusunda çağrıda bulundu.

"ARDA'NIN OYNAMASI İÇİN GEÇ BİLE KALINDI"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bu 17-18 yaşındaki çocuk şov yapıyor artık. Kayseri maçında oynattın, Karagümrük maçında niye başlatmadın. Kaybedeceğin bir şey yok artık. Moralsiz bir İrfan Can varken, ileridekiler de formsuzken Arda'yı neden oynatmıyorsun? Arda'nın oynaması için geç bile kalındı artık. Benim elimde anahtar var ama kullanmıyorum. Hatta önümüzdeki hafta İrfan Can'ı da oynatma. Artık demoralize olacak daha fazla. Anormal fizik olarak geridedir Arda, yavaş yavaş yedire yedire oynatırsın. Bu oyuncu artık aldı formayı çıkarma artık oradan." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"AL GÜLÜM VER GÜLÜMLE OLMUYOR"

"Bir anda şampiyonluk potasından gidebilirdi Fenerbahçe. Altay'ın hatasıyla. Aynı Altay 1-0'ken Colley'e izin vermeyerek affettirdi. Futbol böyle bir oyun. Kurtarıştan sonra gelen gol de Fenerbahçe'yi kendine getirdi. Baktılar al gülüm ver gülümle olmuyor bastırıp aldılar.

"FUTBOLCULAR BU BASKIYI UMARIM ÜZERİNDEN ATAR"

Bir de verilmeyen penaltı var. Szalai'nin golüyle kazandı Fenerbahçe. Bir de berabere bitseydi o zaman kafalardaki şampiyonluk yarışının bittiğini de görürdük. Bu skor, taraftarın inandığı kadar 8 tane maç ve şu maçları kazanalım şampiyon olma ihtimalimiz var dedirtiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın üst üste galibiyet örnekleri var. Son derece güvensiz bir ortam var Fenerbahçe'de. Ankaragücü maçı var şimdi önlerinde, futbolcular bu baskıyı umarım üzerinden atar.

"FENERBAHÇE DOĞRU OYUN OYNARSA KUPAYA YAKIN"

Fenerbahçeli oyuncuların Galatasaray'a geliyoruz baskısını göstermediğini görüyoruz. Derbiden sonra iyi oynamasa da kazanarak Karagümrük deplasmanından dönmesi umut oldu. Bundan sonra yönetimin de Samandıra'da bütün günlerini geçirmesi gerekiyor. Fenerbahçe bu kadar rotasyon içerisinde güvenlerini kaybettiğini görüyorum. Gol krallığına giden adam 1 penaltı kaçırdı diye ıslıklandı. Kupada ve bu maçtaki galibiyet önemli. Mevcut duruma bakarsak Sivas, Ankaragücü ve Başakşehir arasında kadro olarak üstün olan Fenerbahçe doğru oyun oynarsa kupaya da yakın görünüyor.

"MAÇI BİTİREN TAKIM İLK KEZ YAN YANA OYNUYOR OLABİLİR"

Fenerbahçe maça iki ön orta sahayla oynadı. Maçın bitirdikleri 11'de orta sahada sadece İsmail kaldı. Eğer böyle oynayacaksanız Pedro'nun da çift forvet olması lazım. Maçı bitiren takım ilk kez yan yana oynuyor olabilir. Hatta maça başlayan 11'de ilk defa birlikte oynamış olabilir.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK, PSİKOLOJİK BASKIYA DÖNÜŞEBİLİR"

Fenerbahçe'de yılların verdiği bıkkınlığı görüyorum. Oynayacağım 8 tane maç var diyor şimdi Fenerbahçe. Psikolojik üstünlük var Galatasaray'da ama psikolojik baskıya da dönebilir. Galatasaray bay geçerken Fenerbahçe puan kaybetseydi Galatasaray 'Şampiyon' kelimesinden sadece N harfi kalırdı.

"JESUS'UN TARAFTARDA KREDİSİ YÜKSEK"

Fenerbahçe lastiği patlamış jantta gidiyordu ve 4 yedi Beşiktaş'tan. Çok fazla şey söylendi ama Jesus istifa duymadık, tabii ismi de olduğu için taraftarda kredisi yüksek. Taraftar yönetime ve Ali Bey'e istifa çağrısında bulundu. Jesus Fenerbahçe tarihinde olmayan 2 hezimete uğratmıştır bu takımı orası da ayrı."